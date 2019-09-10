СЕГОДНЯ 11:55 2019-09-10T11:55:07+03:00

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Сегодня стартовал конкурс на разработку логотипа празднования 240-летия Сыктывкара. Участниками могут быть рекламные агентства, редакции газет и журналов, профессиональные художники, дизайнеры, студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования и другие. Победителей ждут денежные призы – 70 тысяч рублей за первое место, 30 тысяч рублей – за второе и сувениры за третье место.

Приём работ завершится 31 октября. Рассмотрение работ и определение победителей продлится в срок до 15 ноября. При оценке представленных проектов учитываются содержание эскиза, глубина раскрытия темы, творческий подход, техническое исполнение и его оригинальность. Оценка работ будет проводиться путем суммирования баллов, выставленных членами конкурсной комиссии.

На конкурс принимается не более трех эскизных проектов логотипа от одного юридического или физического лица на бумаге или в электронном виде. Также конкурсантам необходимо приложить краткую пояснительную записку с описанием идеи и сопроводительный лист, в котором указаны сведения об авторе (Ф.И.О, год рождения, образование, место работы, учебы, должность, адрес, телефон, электронная почта).

Конкурсные работы представляются не позднее 31 октября 2019 года до 17:00 в Управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» по адресу: 167000, г. Сыктывкар, ул.Бабушкина, д.22, каб.513 или 515, тел. (8212) 294- 239, 294-236, 294-257, по электронной почте: kultura@syktyvkar.komi.com (для Жилкиной О.Н.).

С дополнительной информацией можно ознакомиться в Положении о проведении конкурса.

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ИСТОЧНИК KP.RU