2019-09-10T14:11:02+03:00
Дом. Семья

В одном из районов Сыктывкара бегает лисица

Местные жители выкладывают фото в соцсети
Евгений Никитин
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Фото группы «Черный список Сыктывкар» соцсети «Вконтакте»Фото группы «Черный список Сыктывкар» соцсети «Вконтакте»
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Сыктывкарцы делятся снимками лисы, которая бегает в районе Сыктывкарского лесопромышленного комплекса. Животное не боится людей и спокойно дает себя фотографировать.

Фото: Марии Гнатенко

Фото: Марии Гнатенко

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ИСТОЧНИК KP.RU

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