В одном из районов Сыктывкара бегает лисица
Местные жители выкладывают фото в соцсети
Фото группы «Черный список Сыктывкар» соцсети «Вконтакте»
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Сыктывкарцы делятся снимками лисы, которая бегает в районе Сыктывкарского лесопромышленного комплекса. Животное не боится людей и спокойно дает себя фотографировать.
Фото: Марии Гнатенко
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ИСТОЧНИК KP.RU