В одном из районов Сыктывкара бегает лисица

10 Сент. 14:11 2019-09-10T14:11:02+03:00

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Сыктывкарцы делятся снимками лисы, которая бегает в районе Сыктывкарского лесопромышленного комплекса. Животное не боится людей и спокойно дает себя фотографировать.

Фото: Марии Гнатенко

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ИСТОЧНИК KP.RU