У биатлонистов Коми появились новые винтовки

10 Сент. 15:32 2019-09-10T15:32:23+03:00

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У биатлонистов сборной команды Республики Коми продолжаются тренировочные мероприятия перед очередными соревнованиями. Недавно спортсмены получили новые винтовки и готовятся к чемпионату и первенству страны, стартующие с 19 сентября. Пресс-служба ГАУ РК «ЦСПСК» пообщалась со старшим тренером сборной Еленой Ермолаевой во время очередной тренировки команды на стрельбище РЛК им. Раисы Сметаниной.

- Над чем сейчас работают спортсмены? К чему готовятся? - Сейчас мы готовимся к заключительным соревнованиям в рамках летней подготовки. Старшие юноши, призеры летнего первенства Республики Коми по биатлону поедут со мной в Ижевск на первенство России. Это Игорь Токарский, Артем Ефимчук и Данииил Варакин. Также на первенство отправятся юниоры Юлия Лапина, Валентин Седрысев и Никита Вокуев - чемпионы и призеры летнего регионального первенства едут с тренером Анной Казаковой в Уфу. В Чайковский на чемпионат России поедут Анастасия Рудакова и Сергей Малойкин. Их сопровождает на соревнования тренер Николай Рудаков.

- Какой объем работы выполняют спортсмены на данном сборе? - Этот домашний сбор мы проводим, чтобы успешно выступить на первенстве и чемпионате России по летнему биатлону. Сегодня на стрельбище спортсмены выполняют холостой тренаж. Это неотъемлемая часть тренировки: по 20 минут работают на удержание мишени в мушке, изготовка, первый выстрел без патронов. В основной части скоростная работа с четырьмя рубежами на 90 процентов от максимальной скорости спортсмена.

- Сегодня уже можно сделать какие-то выводы о летней подготовке? Возможно, выделить кого-то из сборников? - Успешно выступила на первенстве России Юлия Лапина. У спортсменки произошел скачок вперед. Если в прошлом году она была лишь третья на этих соревнованиях, то в этом на отборочных стартах к первенству мира она дважды выиграла гонки, что дало ей возможность выехать на чемпионат мира в Белоруссию в составе российской сборной. Подкосила спортсменку ситуация, когда трех российских биатлонистов, в том числе Юлю, не допустили на суперспринт. В итоге на эмоциональной почве для нее первая гонка сложилась неудачно. Но в целом 28 место в юниорском спринте и 14 место в гонке преследования - это достаточно хорошие итоги. К тому же, конкуренция по уровню спортсменов этого года в мировом первенстве была высокая, по сравнению с прошлым годом. Но биатлонистка растет. Про скорости стрельбы она практически не проигрывает тем же мировым лидерам.

- Доволен ли тренерский состав биатлонной команды работой спортсменов в межсезонье? - Подготовительный период сложился неплохой. Часть команды съездила на сбор в Судак (Республика Крым - прим.ред.), провели сбор в Чайковском и успешно завершили всероссийские и региональные соревнования. Сбоев в стрельбе не было, патронов достаточно. Сейчас получили 24 новых спортивных винтовок. Это винтовки Би 7-4, исполнения 10, 12 и 14. Последние из них имеют регулируемую мушку, что позволяет в различную погоду настраивать нужный прицел.

- С новым оружием у биатлонистов «загорелись глаза» на новые победы? - Да, сейчас спортсмены на эмоциях говорят: «Ствол стреляет сам!», «Рука дернулась, а мишень все равно закрылась!». У нас в пользовании были старые винтовки, некоторые даже производства прошлого века. Ребята привыкают к новому оружию, и как уже показала практика, стволы отстрелены. Конечно, спортсмены довольны. В этом году нас обеспечили благодаря школе олимпийского резерва (ГБУ РК «СШОР», прим.ред.). По форме на зиму также идут закупки: комбинезоны, спортивные костюмы, ботинки, лыжи.

- Кстати, о лыжах. Говорить о первом снеге, возможно, еще рано, но все же. Где будет вкатка? - Вкатка должна быть здесь, на республиканском лыжном комплексе. Возможно, часть спортсменов со своими личными тренерами уедут на первый снег в Усинск, Печору. Сейчас омолодили команду: у нас четыре юноши достаточно подготовлены в стрелковом компоненте и в скорости не проигрывают. Надеемся, что сезон будет успешным для всех!

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ИСТОЧНИК KP.RU