Из окна сыктывкарской девятиэтажки выпал мужчина

СЕГОДНЯ 14:33 2019-09-11T15:18:41+03:00

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В Сыктывкаре из окна жилого дома выпал человек. По сообщает портал PG11.ru, он погиб на месте. Инцидент произошел сегодня днем в доме №19 по Сысольскому шоссе. По словам очевидцев, из окна девятиэтажного дома выпал человек. Известно, что на место происшествия выезжала скорая помощь, полиция. Как сообщает Минздрав Коми, мужчина скончался.

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ИСТОЧНИК KP.RU