2019-09-11T15:18:41+03:00
Происшествия

Из окна сыктывкарской девятиэтажки выпал мужчина

На месте работает скорая помощь и полиция
Виктор ГУСЕЙНОВ@vguseynov
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Сыктывкаре из окна жилого дома выпал человек. По сообщает портал PG11.ru, он погиб на месте. Инцидент произошел сегодня днем в доме №19 по Сысольскому шоссе. По словам очевидцев, из окна девятиэтажного дома выпал человек. Известно, что на место происшествия выезжала скорая помощь, полиция. Как сообщает Минздрав Коми, мужчина скончался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Усть-Вымском районе из окна выпал ребенок

Трехлетний мальчик облокотился на москитную сетку (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сыктывкарцы сами решат, где в городе поставить новый арт-объект
В Республике Коми хотят повысить прожиточный минимум для пенсионеров
Пропавшего в Сосногорске пенсионера нашли
В Коми бег на лямпах получит своих почетных мастеров спорта
Две интинские школьницы разыграли свою учительницу
В Сыктывкаре откроется выставка о современном переосмыслении кокошников
У биатлонистов Коми появились новые винтовки
В Сыктывкаре изменится схема движения на шести маршрутах
В одном из районов Сыктывкара бегает лисица
Национальная библиотека Коми устроит вечеринку перед переездом
Стартовал конкурс на разработку логотипа празднования 240-летия Сыктывкара
Воркутинские студенты провели субботник в тундре
В Сосногорске пропал пенсионер
Девушка из Таджикистана вышла замуж в исправительной колонии Ухты
Обустройство парка «Строитель» в Сыктывкаре близится к концу
Сыктывкарцы победили на международном конкурсе экологических видео
В Печоре будут судить браконьера, который незаконно застрелил лосиху
На север Коми придут дожди и порывистый ветер
В полдень явка на выборах в Коми превысила 9%
У властей Усинска отсудили 50 тысяч за то, что девочку покусала собака