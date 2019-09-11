Из окна сыктывкарской девятиэтажки выпал мужчина
На месте работает скорая помощь и полиция
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В Сыктывкаре из окна жилого дома выпал человек. По сообщает портал PG11.ru, он погиб на месте. Инцидент произошел сегодня днем в доме №19 по Сысольскому шоссе. По словам очевидцев, из окна девятиэтажного дома выпал человек. Известно, что на место происшествия выезжала скорая помощь, полиция. Как сообщает Минздрав Коми, мужчина скончался.
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ИСТОЧНИК KP.RU