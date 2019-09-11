2019-09-11T16:28:08+03:00
Спорт

В Коми бег на лямпах получит своих почетных мастеров спорта

Завтра в Госсовете рассмотрят законопроект, разрешающий региону присваивать такие звания
Дарья ЮДИНА
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В Республике Коми хотят развивать национальные виды спортаВ Республике Коми хотят развивать национальные виды спортаФото: Денис ПУНЕГОВ
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Сегодня на заседании Госсовета Республики Коми по социальной политике с докладом выступил министр физической культуры и спорта Николай Бережной. Его доклад касался поправок, позволяющих нашему региону присваивать почетные спортивные звания бегунам на лямпах — специальных широких лыжах, обитых оленьим мехом.

— Два года Министерство спорта РФ утвердило бег на охотничьих лыжах или лямпах как вид спорта. В республике проводятся официальные чемпионаты и олимпиады по бегу на лямпах. Но у нашего региона нет полномочий для присвоения почетных званий по этой спортивной дисциплине. С учетом имеющейся нормативно-правовой базы этот вопрос можно решить, только внеся поправки в соответствующий закон, заявил Николай Бережной.

У ведомства уже есть критерии для выдачи почетных званий. Чтобы получить такое звание, лыжник на лямах должен победить пять раз. Региональное министерство предполагает, что в случае принятия поправок первые заслуженные мастера спорта по бегу на охотничьих лыжах появятся в Республике Коми в 2021 году. В дальнейшем Николай Бережной хочет приглашать на соревнования по коми национальному виду спорта представителей финно-угорских народов.

Предлагаемые поправки рассмотрят завтра на сессии законодательного собрания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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