2019-09-12T15:52:55+03:00
Общество

В Республике Коми увеличится прожиточный минимум для пенсионеров

Соответствующий закон приняли сегодня в Госсовете
Дарья ЮДИНА
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В следующем году в Республике Коми вырастет прожиточный минимум для пенсионеровВ следующем году в Республике Коми вырастет прожиточный минимум для пенсионеровФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Сегодня в Государственном совете Республики Коми рассмотрели закон о повышении прожиточного минимума для пенсионеров. Со следующего года прожиточный минимум для пожилых жителей региона составит 11 534 рубля.

Это повышение - самое большое за последние пять лет. В 2020 году прожиточный минимум пенсионеров вырастет на 792 рубля (на 7,4 процента в сравнении с этим годом).

Министр экономики Республики Коми Константин Плехов во время доклада рассказал о том, что в следующем году денежную доплату к пенсии получат больше 15 тысяч человек. Расчет прожиточного минимума производился по формуле постановления федеральных властей.

Напомним, что сегодня в Госсовете республики также приняли закон о поддержке семей с детьми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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