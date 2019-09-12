В Коми появятся мастера по национальному виду спорта
Республика Коми сможет присваивать почетные спортивные звания бегунам на охотничьих лыжах или лямпах. Соответствующий закон приняли сегодня в Государственном совете региона.
Напомним, что о важности принятия этого законопроекта вчера на заседании комитета по социальной политике говорил министр физической культуры и спорта Николай Бережной. Глава ведомства отметил, что в случае принятия этого закона в 2021 году в республике появятся первые мастера спорта по бегу на лямпах. В дальнейшем министерство планирует развивать этот вид спорта и приглашать на соревнования по бегу на охотничьих лыжах представителей финно-угорских народов.
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ИСТОЧНИК KP.RU