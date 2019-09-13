В Коми на выходных будет ветрено и сыро

СЕГОДНЯ 09:03 2019-09-13T09:03:26+03:00

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Жителям республики придется попрощаться с хорошей погодой на выходных. Коми попадет под влияние циклона с запада. Начнутся дожди, в воскресенье в центральных и северных районах местами они будут сильными.

Осадки не единственный плохой сюрприз. В регион придет сердитый ветер: в отдельных районах порывы юго-западного, западного ветра будут достигать 15-17 м/с.

Зато температура ещё чуть-чуть порадует жителей Коми. Ночью будет относительно тепло, температура будет колебаться в районе 5…12С. Днем в субботу прогнозируется 12...17С, на крайнем северо-востоке — 9...14С. В воскресенье уже везде ожидается 9...14С. Для республики такая температура в середине сентября нехарактерна: она выше нормы на 4С. Об этом сообщает Коми ЦГМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU