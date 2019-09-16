В Коми окончательно придет осень
Температура вернется к своей норме
В Коми придет осенняя погодаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Республике Коми воцарится настоящая осень. Под влиянием обширного и малоподвижного циклона температура в начале недели вернется к своей норме. Ближе к выходным она упадет в среднем на 2С. По ночам прогнозируется в пределах 1...6С, в дневные часы — от 6С до 11С. Ожидается облачная погода с небольшими, местами умеренными дождями. Об этом сообщают специалисты Коми ЦГМС.
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ИСТОЧНИК KP.RU