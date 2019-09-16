В Костроме в жестоком ДТП погиб ребенок из Коми
В Костроме в лобовом столкновении двух иномарок погиб ребенок из Коми, пишут местные СМИ.
Костромское издание издание «K1news» сообщает, что ДТП произошло в субботу, 14 августа, около 21:40 на улице Костромской. По предварительной версии ГИБДД, водитель Toyota Corolla не справился с управлением, авто отбросило на встречную полосу — прямо на иномарку Lada XRay в которой находились жители Мурманска и Коми.
Портал сообщает, что аварии погиб 7-летний мальчик из Мурманской области. «Комиинформ» располагает другими данными — в жестокой аварии погиб ребенок из Усть-Куломского района Коми.
- По факту уже заведено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», - пишет местное издание со ссылкой на местную полицию.
Подробности произошедшего пока неизвестны. Проводится проверка, назначены необходимые экспертизы.
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ИСТОЧНИК KP.RU