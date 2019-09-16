Коми вошла в пятерку регионов, где больше всего платят за жилищно-коммунальные услуги

СЕГОДНЯ 10:17 2019-09-16T10:17:14+03:00

В республике семьи тратят на эту статью расходов 13 процентов своего бюджета

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Аналитики «РИА Новостей» составили рейтинг регионов по доле расходов населения на оплату жилищно-коммунальных услуг. Республика Коми находится на 82 месте: в нашем регионе семьи в среднем тратят на оплату этой статьи расходов 13 процентов бюджета. При составлении рейтинга использовались данные Росстата за 2018 год.

В среднем в республике на оплату ЖКУ семьи тратят 5280 рублей. Больше всего денег за «коммуналку» отдают в Камчатском крае (85 место) — 9750 рублей, меньше всего в Дагестане (2445 рублей). В среднем жители России тратят на эту статью расходов 4385 рублей.

Эксперты РИА Новости считают, что позиции регионов в рейтинге могут быть объяснены влиянием различных факторов.

— Во-первых, это уровень тарифов на услуги ЖКХ, который может быть обусловлен различными, в том числе природно-географическими причинами. Также значение имеет уровень доходов жителей. Помимо этого на долю расходов на ЖКУ в структуре общих расходов влияет доля населения, проживающего именно в квартирах, что подразумевает более активное пользование услугами ЖКХ, — поясняют аналитики.

Специалисты отмечают, что в целом по России доля затрат на услуги ЖКХ по сравнению с 2017 годом осталась примерно на прежнем же уровне и составила 9,6 процентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU