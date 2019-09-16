В Коми многодетного отца-убийцу лишили родительских прав

16 Сент. 14:37 2019-09-16T16:45:39+03:00

Он избил своего семимесячного ребенка до смерти

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В Коми осужденного за убийство младенца лишили родительских прав, сообщает прокуратура Коми.

Трагедия произошла летом 2018 года в селе Большелуг Корткеросского района Коми. Мужчина выпивал алкогольные напитки, поссорился с женой, а затем избил супругу и четырех детей. Самый младший — семимесячный младенец — скончался на месте.

В марте этого года мужчину приговорили к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В сентябре по иску районной прокуратуры мужчину лишили родительских прав.

В силу статьи 69 Семейного кодекса Российской Федерации совершение умышленного преступления против жизни или здоровья своих детей, супруги является основанием для лишения родительских прав такого родителя, - объяснили в пресс-службе прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU