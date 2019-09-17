2019-09-17T13:07:04+03:00
Общество

В Сыктывкаре экоактивисты соберут диски и корпусы от видеокассет для переработки

Собирать вторсырье будут рядом с ТРЦ "Парма"
Дарья ЮДИНА
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Сыктывкарские активисты не первый раз проводят "Зеленую субботу"Сыктывкарские активисты не первый раз проводят "Зеленую субботу"
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Активисты движения "ECO-Time Komi" проведут в Сыктывкаре очередную "Зеленую субботу". Новшеством в этот раз станет то, что для переработки будут принимать корпусы от ненужных видеокассет, коробки из-под них и CD-диски. Собирать вторсырье будут рядом с ТРЦ "Парма".

Собранные корпусы видеокассет и диски отправятся в Санкт-Петербург. Для отправки экоактивистам нужно собрать минимум 200 килограммов такого типа отходов. Кроме того, сыктывкарцы могут сдать для переработки пластиковые, стеклянные отходы, макулатуру, крышки от пластиковых бутылок, батарейки.

Сбор будет проходить рядом с торговым центром "Парма" 29 сентября с 11 до 15 часов. Те, кто сдаст отходы, получит купон и будет участвовать в розыгрыше призов. Также на месте сбора будет работать фримаркет. Организаторы акции также обещают лекции на экологическую тематику и конкурс по сортировке отходов на время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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