Интинка задолжала своим детям более полумиллиона рублей

СЕГОДНЯ 08:17 2019-09-18T08:17:05+03:00

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Двоих детей 31-летней интинки отдали под опеку, а её саму лишил родительских прав. Жительница Коми должна была выплачивать алименты, но не делала этого и в итоге задолжала своим детям более полумиллиона рублей. Сначала судебные приставы привлекли её к административной ответственности. Когда мера не подействовала, возбудили уголовное дело. В ответ интинка попыталась сбежать и уехала из города. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Коми.

Разыскивая женщину, полицейские выяснили, что она отправилась в Усинск. Там она купила билет на поезд до Сыктывкара, но не успела на него сесть: горе-мать задержали. Интинка попыталась запутать органы правопорядка: в момент задержания у неё были два билета в разные вагоны.

Должницу доставили в отдел судебных приставов Усинска. Почти два дня жительница республики провела в изоляторе временного содержания. Задержанная признала свою вину. Её отпустили под подписку о невыезде из Инты, а уголовное дело передали прокурору.

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ИСТОЧНИК KP.RU