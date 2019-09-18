Топ курьезных случаев из полицейских сводок в Коми - кражи, которых не было

СЕГОДНЯ 10:09 2019-09-18T10:23:52+03:00

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Полицейские частенько сталкиваются с кражами, которых на самом деле не было. Пресс-служба МВД по Коми подготовила подборку таких случаев.

- Ухтинец обратился в полицию с заявлением о краже 30 тысяч рублей. Позже он обнаружил кошелек в другой куртке, которую отправил на стирку в стиральную машину. Удалось ли спасти деньги после влажной обработки, не сообщается.

- Ухтинка заявила о краже сотового телефона. Спустя время женщина выяснила, что обронила его в машине такси, водитель которого вернул гаджет.

- Жительница Усинска теряла телефон и планшет. О предполагаемой краже она заявила в местное отделение полиции. После во время генеральной уборки женщина нашла потерянные вещи, о чем доложила стражам правопорядка.

- Сыктывкарка сообщила полицейским о краже рюкзака, в котором лежали 10600 рублей и солнечные очки стоимостью 3 тысячи рублей. Оказалось, что никто рюкзак не похищал. Девушка потеряла его во время прогулки, повесив на детскую коляску.

- Сосногорец во время застолья заподозрил своих друзей в краже 15 тысяч рублей. Позже оказалось, что эти деньги мужчина перевел на счет супруги.

- Интинец сообщил в полицию о краже пуховика стоимостью 2 тысячи рублей, автомобильной аккумуляторной батареи стоимостью 3 тысячи рублей, дешевого кнопочного телефона и двух пультов дистанционного управления от телевизоров. Оказалось, что имущество из квартиры никуда не пропадало. Потерпевший признался, что после потребления алкоголя, обращаясь в полицию, он плохо понимал суть происходящего.

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ИСТОЧНИК KP.RU