В двух районах Коми ввели режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с кормзаготовкой
Уже в двух муниципалитетах из-за проблем с кормозаготовкой ЧС введен в сельском хозяйстве. В надежде на республиканскую поддержку на такие меры пошли в Усть-Цилемском и Ижемском районах, сообщает телеканал «Юрган».
Последнее постановление подписала лично руководитель администрации Любовь Терентьева еще в августе. Как поясняется, в дальнейшем ситуация может привести к необходимости массового забоя животных и материальным потерям. По официальным данным, пока в Ижме заготовлено 3/4 от планового объема кормов.
Отметим, этим летом из-за аномальных дождей во многих районах уборочная кампания началась почти на месяц позже обычного. А высокий уровень воды в реках не давал возможности перевезти технику на заливные луга. Оставляет желать лучшего и качество заготовленного сена и сенажа. Дефицит естественного питания хозяйствам предстоит компенсировать комбикормами, что увеличит их расходы.
Ранее минсельхоз рекомендовал ввести режим ЧС также Княжпогостскому, Удорскому району, Усинску и Инте.
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ИСТОЧНИК KP.RU