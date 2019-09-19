2019-09-19T09:20:00+03:00
Общество

В 2020 году на организацию летнего отдыха для детей в Коми выделят 437 миллионов рублей

Вырастет выплата, частично компенсирующая стоимость путевок
Дарья ЮДИНА
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В следующем году в Коми выделят больше денег на организацию летного отдыха детейВ следующем году в Коми выделят больше денег на организацию летного отдыха детейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В 2020 году в Республике Коми выделят больше денег на организацию летнего отдыха для детей. Размер суммы - 437 миллионов рублей, что на треть больше чем в этом году. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

- По поручению Главы Республики Коми Сергея Анатольевича Гапликова мы проанализировали направления, которые можно усилить в части поддержки. Наши предложения были рассмотрены и поддержаны, а также внесены в проект республиканского бюджета на 2020-2022 годы. Выделение большего объёма средств на организацию летней оздоровительной кампании, в частности, позволит больше детей из республики направить на отдых и оздоровление на морское побережье, - прокомментировала министр образования, науки и молодёжной политики Наталья Якимова.

Также в республике увеличат выплаты, компенсирующие стоимость путевок. Эта компенсацию получают родители детей, не входящих в льготные категории, поэтому стоимость путевки возвращается им частично. Сейчас размер компенсации составляет 937 рублей в день. Со следующего года она будет больше тысячи рублей.

Ещё в 2020 году на подготовку летних детских лагерей в Коми выделят 24 миллиона рублей, что тоже на треть больше, чем в этом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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