2019-09-19T10:41:05+03:00
Общество

В Коми первоклассница попала в реанимацию с разрывом печени

Что с ней произошло, предстоит выяснить следователям
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Девочке провели операциюДевочке провели операциюФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Коми республиканскую детскую больницу поступила 7-летняя девочка из Микуни с разрывом печени, пишет Комиинформ.

Девочку прооперировали, сейчас она находится в реанимации. Врачи говорят, что такая травма возможна только после удара. Мама ребенка уточнила, что девочку стало плохо в школе. Но что там произошло на самом деле предстоит выяснить следователям.

- Девочка о противоправных действиях в отношении нее никому не сообщала. Может быть, когда ее из реанимации переведут в отделение, она что-то вспомнит и расскажет следователям, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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