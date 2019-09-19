В Сыктывкаре ограничат движение транспорта сразу в трех местах

СЕГОДНЯ 15:58 2019-09-19T15:58:58+03:00

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ООО «ДорИнвест» сообщает об ограничении движения транспорта по Сысольскому шоссе, улице Кирова и Октябрьскому проспекту. Причина — ремонт дорожного покрытия.

С 22 по 26 сентября ограничат движение на Сысольском шоссе от дома № 27 до улицы Маркова. Для транспорта закроют четверть ширины проезжей части. Также с 20 по 24 сентября перекроют половину проезжей части на участке улицы Кирова (от улицы Пушкина до улицы Савина).

С 24 по 30 октября сразу три участка Октябрьского проспекта будут недоступны для автовладельцев: пересечение с улицей Оплеснина, в района дома № 123 и зона от дома № 11 до улицы Кутузова. На всех трех участках движение будет ограничено на половину ширины проезжей части.

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ИСТОЧНИК KP.RU