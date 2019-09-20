2019-09-20T09:44:06+03:00
Общество

В Коми легковушка врезалась в пассажирский автобус: погиб водитель отечественного авто

Водитель «Лады» выехал на полосу встречного движения и врезался в ПАЗ
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото ГИБДД по КомиФото ГИБДД по Коми
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В Сысольском районе Коми водитель «Лады» врезался в стоящий на остановке ПАЗ. В результате столкновения водитель отечественного авто погиб на месте.

ДТП произошло в четверг, 19 августа, около 17:25 в поселке Первомайский Сысольского района. Водитель «Лады» ехал по улице Центральной, выехал на полосу встречного движения и врезался в ПАЗ, который стоял на остановке.

В результате ДТП водитель «Лады» – мужчина 1963 года рождения - скончался в машине скорой медицинской помощи.

Кстати, совсем недавно мы писали о том, что в Костроме в жестоком ДТП погиб ребенок из Коми. Тогда по факту ДТП было заведено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Фото ГИБДД по Коми

Фото ГИБДД по Коми

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ИСТОЧНИК KP.RU

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