2019-09-20T16:18:50+03:00
Общество

В Коми на болоте нашли труп женщины

Предположительно, она скончалась от переохлаждения
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Усть-Куломском районе поход за клюквой обернулся человеческой смертью. 40-летняя жительница поселка Югыд-Яг вместе с мужем заблудилась в лесу, подвернула ногу и ночью умерла от переохлаждения, пишет Комиинформ.

19 сентября 36-летний и мужчина и его 40-летняя супруга отправились в лес — за ягодами. Однако набрать дикоросов им не удалось — заплутали. Спустя время женщина подвернула ногу и не могла идти дальше. Мужчине к полуночи удалось выйти на дорогу и дозвонился в «112».

На помощь выехали спасательная группа ПЧ-144 республиканского Управления ППС и скорая медицинская помощь Усть-Куломской центральной районной больницы. Они прибыли на место, где находился мужчина, около часу ночи. Понадобилось время, что найти дорогу к пострадавшей, потому что мужчина не мог точно вспомнить и указать место, где оставил свою спутницу.

Женщина лежала в районе болот без признаков жизни. Рядом тлели угли костра. Очевидно пострадавшая развела огонь, чтобы согреться, но это ее не спасло. Около 5:19 медики констатировали ее смерть.

По предварительным данным, пострадавшая скончалась от переохлаждения. Проводится проверка, точную причину смерти установит экспертиза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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