2019-09-20T17:06:15+03:00
Общество

Как горячие пирожки в мороз: жители Коми раскупили почти все билеты на новое шоу Филиппа Киркорова

Король российской эстрады посетит с концертами несколько городов республики
Дарья ЮДИНА
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Король эстрады посетит с новой концертной программой несколько городов КомиКороль эстрады посетит с новой концертной программой несколько городов КомиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В октябре в Республику Коми с новой концертной программой «Я+R» — #ЦветНастроения» приедет Филипп Киркоров. Король эстрады порадует поклонников в Печоре, Сыктывкаре, Усинске и Ухте. Несмотря на то что до старта концертной программы осталось больше двух недель, билетов осталось не так много: зрители раскупают их как горячие пирожки.

Новое шоу поставил режиссер от «Цирка дю Солей» Франко Драгоне. В программе «Я+R» — #ЦветНастроения» будет задействована сцена-трансформер, фантастические лифты, сотни костюмов и экраны с 3D-графикой. В организации концерт участвуют 80 человек.

Среди жителей Коми первыми короля эстрады увидят усинцы. Он выступит 14 октября в ледовом дворце «Югдом». Там цена билета колеблется в районе пяти-семи тысяч рублей. Но высокая стоимость не испугала усинцев: на данный момент осталось чуть больше сотни билетов.

В Печоре, где цены с двух тысяч рублей поднимаются до шести тысяч рублей, билетов осталось чуть больше. Там Филипп Киркоров выступит 15 октября. Самые дешевые билеты на концерт звезды отечественной эстрады продаются в Ухте: там цена находится в районе полутора — шести тысяч рублей. Он пройдет 16 октября.

Последним городом в Коми, который посетит Филипп Киркоров, станет Сыктывкар. В столице республики он выступит 17 октября в «Северной Олимпии». Два года он выступал в том же ледовом зале. У жителей столицы ещё есть шанс купить заветный билет на новый концерт по хорошей цене: в Сыктывкаре ещё остались билеты стоимостью в две тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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