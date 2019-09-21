Организатор антимусорного пикета в Сыктывкаре рассказала, как он пройдет

21 Сент. 15:57 2019-09-21T15:59:40+03:00

Будут транспаранты, сбор средств в помощь экоактивистов Шиеса и раздача агитационных материалов

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22 сентября на площадке у «Детского мира» с 12:00 до 14:00 пройдет согласованный антимусорный пикет против строительства полигона на Шиесе, сообщают в группе «Экологи Коми».

Организатор мероприятия, эколог Нина Ананина отметила, что мероприятие согласовано на 40 человек. Людей ждут у тротуара, прилегающего к перекрестку улиц Коммунистическая-Первомайская со стороны ТЦ «Детский мир».

- Будут транспаранты, сбор средств в помощь экоактивистов Шиеса и раздача агитационных материалов, - рассказала Нина Ананина.

Кстати, 17 сентября активисты сообщали, что администрация отказала им в проведении митинга-шествия и массового пикета на центральных площадках города. Мэрия «отправила» людей митинговать в Мичуринский парк, но это место категорически не устроило организаторов акции протеста. По их словам, о Шиесе надо говорить в центре Сыктывкара.

- Мы весь день вчера думали, как нам быть с отказами в проведении митинга-шествия и массовых пикетов в центре города. После бессонной ночи всё-таки приняли окончательное решение - подали ещё одно уведомление на массовый пикет возле Детского мира, но с меньшим количеством участников. Нам согласовали массовый пикет у ТЦ «Детский мир», - пишут активисты.

Отметим, что накануне пикета против строительства полигона на Шиесе мэрия Сыктывкара предупредила, чем это грозит. Если на мероприятие придет больше 40 человек с плакатами, организаторов ждет административное наказание.

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ИСТОЧНИК KP.RU