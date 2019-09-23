В Коми в ДТП погиб 28-летний мотоциклист
Под Печорой в ДТП погиб мотоциклист. Он не справился с управлением и перевернулся на проезжей части, сообщает Комиинформ.
ДТП произошло в воскресенье, 22 сентября, около 0:15. Мотоциклист ехал из поселка Каджером в направлении поселка Трубосидъель. Водитель не справился с управлением, перевернулся на трассе. Он полученных травм 28-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи.
Как уточнили в ГИБДД по Коми, мужчина получил права в 2011 году. В момент ДТП он был без шлема и регистрационных знаков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДТП в Сыктывкаре погиб человек: возбуждено уголовное дело
Кроме того, четырехлетний ребенок сейчас в коме (подробности).
В ДТП в Сыктывкаре пострадали две семилетних девочки
В аварии также пострадала 33-летняя женщина (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU