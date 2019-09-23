2019-09-23T11:03:17+03:00
Общество

В Коми в ДТП погиб 28-летний мотоциклист

Он скончался до приезда скорой помощи
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото УГИБДД МВД по КомиФото УГИБДД МВД по Коми
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Под Печорой в ДТП погиб мотоциклист. Он не справился с управлением и перевернулся на проезжей части, сообщает Комиинформ.

ДТП произошло в воскресенье, 22 сентября, около 0:15. Мотоциклист ехал из поселка Каджером в направлении поселка Трубосидъель. Водитель не справился с управлением, перевернулся на трассе. Он полученных травм 28-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Как уточнили в ГИБДД по Коми, мужчина получил права в 2011 году. В момент ДТП он был без шлема и регистрационных знаков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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