Жители Коми взяли 4 награды на фестивале «Туйвеж»

СЕГОДНЯ 18:20 2019-09-23T18:20:30+03:00

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В субботу фестиваль визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвеж» подвел итоги и наградил своих победителей. Триумфаторами стали жители разных регионов России, в том числе — четыре человека из Республики Коми.

Награды вручали в финно-угорском этнопарке. Победителей чествовали замминистра культуры, туризма и архивного дела Константин Баранов, замминистра национальной политики Вячеслав Попов, директор финно-угорского этнопарка Елена Иванова, директор «Комикино» и один из организаторов фестиваля Виталий Лифляндский. Также победителей награждали члены жюри: Вениамин Тронин, Инесса Орел и Аслак Палтто.

Жители Коми выиграли награды в четырех номинациях. Так, Наталья Холопова победила в конкурсе короткометражных документальных фильмов в категории «Профессионал» с роликом «Скорый Новый год», а Роман Курков в конкурсе социальных, рекламных, музыкальных роликов и видеоклипов с «Рекламой Зомби вечеринки». Лучшим анимационным роликом признали «Зырянскую баню» от Нацмузея Коми. Лучшая фоторабота у Влада Плотницкого из Воркуты.

Листочки с именами победителей повесили на арт-объекте. Источник: https://vk.com/tuivej

В конкурс короткометражных документальных фильмов в категории «Любитель» приз получил москвич Павел Фрейчко. В первопрестольную также увезли награду в номинации короткометражных игровых фильмов в категории «Профессионал». Первым среди любительских короткометражных игровых фильмов стал ролик «Необычная семья», снятый жителями Ярославля. Приз за лучшую любительскую анимационную короткометражку получило ДТО «Полигон» из Нижегородской области.

Ещё специальными дипломами наградили сыктывкарца Никиту Белорусова и жительницу Йошкар-Олы Наталью Пушкину.

Имена всех победителей можно узнать, посетив этнопарк: там на арт-объекте в виде дерева по традиции повесили соответствующие листочки-кадрики.

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ИСТОЧНИК KP.RU