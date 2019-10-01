2019-10-01T09:17:31+03:00
Общество

Сыктывкарец отправится за решетку за царапины на машинах

Он получил 2,5 года в исправительной колонии строгого режима
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Суд наказал сыктывкарца за исцарапанные машины и вымогательство. Источник фото: Архив "КП"Суд наказал сыктывкарца за исцарапанные машины и вымогательство. Источник фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Сыктывкарский городской суд вынес приговор жителю столицы Коми, который вымогал деньги у владельцев дорогих автомобилей и испортил две машины. Ему назначили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом пишет пресс-служба суда.

В апреле-мае 2019 года подсудимый специально искал в Сыктывкаре дорогие машины. Находя такие, он оставлял под щеткой стеклоочистителей записки для хозяев автомобиля, в которых требовал перевести на его банковскую карту более 35 тысяч рублей. Всего он оставил четыре записки.

Не получив деньги, сыктывкарец поцарапал покрытие на двух машинах. Виновника быстро вычислили, и он предстал перед судом. Его признали виновным в вымогательстве и умышленном повреждении чужого имущества. Теперь из-за исцарапанных машин и записок мужчина отправится за решетку на 2,5 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Печоре бык насмерть забодал заключенного

Уголовное дело заводить не стали (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24