Сыктывкарец отправится за решетку за царапины на машинах

СЕГОДНЯ 09:17 2019-10-01T09:17:31+03:00

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Сыктывкарский городской суд вынес приговор жителю столицы Коми, который вымогал деньги у владельцев дорогих автомобилей и испортил две машины. Ему назначили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом пишет пресс-служба суда.

В апреле-мае 2019 года подсудимый специально искал в Сыктывкаре дорогие машины. Находя такие, он оставлял под щеткой стеклоочистителей записки для хозяев автомобиля, в которых требовал перевести на его банковскую карту более 35 тысяч рублей. Всего он оставил четыре записки.

Не получив деньги, сыктывкарец поцарапал покрытие на двух машинах. Виновника быстро вычислили, и он предстал перед судом. Его признали виновным в вымогательстве и умышленном повреждении чужого имущества. Теперь из-за исцарапанных машин и записок мужчина отправится за решетку на 2,5 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU