Старейшая библиотека Коми будет работать по новому адресу

СЕГОДНЯ 13:41 2019-10-01T13:41:57+03:00

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Национальная библиотека Коми открыла двери для своих читателей по новому адресу. В ближайшие два года, пока будут реставрировать здание по улице Советской, читатели могут брать книги и журналы в доме №10 по улице Орджоникидзе.

Горожане могут по-прежнему брать книги и журналы на дом, заказывать литературу для научных работ и пользоваться другими информационными ресурсами библиотеки. Также возобновляют работу книжные и творческие клубы, которые существовали при библиотеке.

Кстати, в конце октября откроется еще один пункт выдачи книг - в доме №41 по улице Катаева. Напомним, в августе 2019 года библиотека приостановила обслуживание читателей в связи с подготовкой к капитальному ремонту здания и начала вывозить фонды во временные помещения. Реконструкция в библиотеке будет проходить в течение двух лет, и в ходе него отремонтируют входную группу, крышу, фасад и фундамент здания, внутренние системы и благоустроят территорию. Работы начнутся в конце года, а к столетию республики Ленинка вновь откроется для читателей и станет центром всех финно-угорских библиотек страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU