Виновника страшного ДТП в местечке Кочпон-Чит этапировали в СИЗО

СЕГОДНЯ 16:10 2019-10-01T18:06:45+03:00

Его выписали из больницы в минувшую пятницу

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Сыктывкарца Максима Тутринова, по вине которого погибли отец и сын, выписали из больницы и этапировали в СИЗО, пишет Комиинформ.

Виновника ДТП выписали в больницу еще в пятницу, 27 сентября. Во время проведения следственных действий мужчина будет сидеть в камере предварительного заключения до 21 ноября. Ему предъявлено обвинение в преступление, предусмотренном п.«а» ч.6 ст.264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшем смерть двух лиц, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Напомним, что ДТП произошло вечером 21 сентября в местечке Кочпон-Чит. Водитель «Лексуса» выехал на встречную полосу и протаранил «Ауди», которая в результате столкновения вылетела в кювет. В ДТП погибли 33-летний водитель «Ауди» и его 4-летний сын.

Следователи также уточнили, что 39-летний водитель «Лексуса» был пьян. В ГИБДД по Коми добавили, что в мае этого года виновника ДТП лишили прав на 18 месяцев за вождение в нетрезвом виде. В сентябре он был привлечен к ответственности за пьяную езду повторно.

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ИСТОЧНИК KP.RU