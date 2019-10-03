Воркутинцы хотят летать в Санкт-Петербург по разумным ценам

СЕГОДНЯ 11:28 2019-10-03T11:52:38+03:00

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Компания «Комиавиатранс» пытается понять, сколько денег воркутинцы хотят отдавать за прямые рейсы в Санкт-Петербург. Перевозчик планирует возобновить авиасообщение заполярного города с культурной столицей, но для этого нужно обеспечить полную загрузку самолетов. Поэтому компания попросила администрацию Воркуты с помощью опросов выяснить, сколько человек готовы заплатить определенные суммы за билет на прямой рейс в Санкт-Петербург.

Руководитель воркутинской администрации Игорь Гурьев разместил онлайн-опросы на своей странице «ВКонтакте». По предварительной информации, за 14,5 тысяч рублей в Санкт-Петербург готовы летать только 27 процентов опрошенных, за 6,5 тысяч рублей — 44 процента опрошенных. В первом опросе проголосовал 1161 человек, во втором 1263 человека.

Сейчас добраться по воздуху из Воркуты в Санкт-Петербург можно только с пересадкой в Москве раз в неделю. Стоимость перелета у федеральных авиаперевозчиков начинается от 14 тысяч рублей без учета стоимости перевозки багажа.

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ИСТОЧНИК KP.RU