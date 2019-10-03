В Ухте пропал вахтовик из Перми с яркими браслетами на руке

СЕГОДНЯ 15:52 2019-10-03T15:52:43+03:00

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В Ухте пропал 33-летний вахтовик из Перми. Последний раз Евгений Маринкин выходил на связь 26 сентября из поселка Ярега. Запись об этом появилась в паблике «Типичная Ухта».

На вид пропавшему мужчине 30-35 лет. Приметы: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы, серо-голубые глаза. Предположительно, в день исчезновения на Евгении Маринкине была ярко-синяя толстовка с капюшоном, синие джинсы, красные кеды и куртка. На правой руке у пропавшего мужчины яркие силиконовые браслеты.

Если вам что-то известно о местонахождении Евгения Маринкина, просьба сообщить информацию через Viber или WhatsApp по телефону 79504454498.

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ИСТОЧНИК KP.RU