2019-10-03T15:52:43+03:00
Общество

В Ухте пропал вахтовик из Перми с яркими браслетами на руке

Евгений Маринкин последний раз выходил на связь 26 сентября
Дарья ЮДИНА
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Последний раз пропавший мужчина выходил на связь 26 сентября. Источник фото: паблик "Типичная Ухта"Последний раз пропавший мужчина выходил на связь 26 сентября. Источник фото: паблик "Типичная Ухта"
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В Ухте пропал 33-летний вахтовик из Перми. Последний раз Евгений Маринкин выходил на связь 26 сентября из поселка Ярега. Запись об этом появилась в паблике «Типичная Ухта».

На вид пропавшему мужчине 30-35 лет. Приметы: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, темно-русые волосы, серо-голубые глаза. Предположительно, в день исчезновения на Евгении Маринкине была ярко-синяя толстовка с капюшоном, синие джинсы, красные кеды и куртка. На правой руке у пропавшего мужчины яркие силиконовые браслеты.

Если вам что-то известно о местонахождении Евгения Маринкина, просьба сообщить информацию через Viber или WhatsApp по телефону 79504454498.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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