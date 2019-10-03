В Жешарте пятилетний малыш прыгнул с зонтом из окна третьего этажа

СЕГОДНЯ 17:21 2019-10-03T17:21:49+03:00

К счастью, с ним все хорошо, отделался испугом

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В августе прошлого года в Жешарте пятилетний ребенок прыгнул из окна с зонтом, когда его на 15 минут оставили без присмотра. К счастью, малыш повреждений не получил. Но его маму привлекли за административной ответственности, пишет «КомиОнлайн» со ссылкой на пресс-службу МВД по Коми.

Как сообщают в материалах дела, ребенок посмотрел мультфильм и решил повторить действия одного из героев: взял зонтик, прошел на балкон и, раскрыв зонт, прыгнул вниз. Прохожий, увидев упавшего ребенка, вызвал скорую помощь. Медики не обнаружили серьезных телесных повреждений.

Мама мальчика в это время находилась на работе. Ребенок остался дома с отчимом и младшим братом. Мужчина на 15 минут отлучился в магазин за продуктами. Старший ребенок с ним не пошел, остался смотреть мультфильмы. Двери и окна в квартире находились в закрытом состоянии. Сам мальчик пояснил, что взял зонт и пошел на балкон выглянуть в окно так, как видел ранее в мультфильмах о героях с парашютами.

За то, что малыша оставили без присмотра, маму ребенка привлекли к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU