Жителей Коми на выходных ждут долгие дожди

СЕГОДНЯ 09:12 2019-10-04T09:12:14+03:00

Без зонтика из дома выходить не стоит

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Начало октября в Коми было теплым и дождливым. На этих выходных из-за влияния циклона погода не будет сильно отличаться.

Уже сегодня жители республики попадут под долгие дожди, которые в субботу распространятся на всю территорию региона. Местами в западных районах они будут очень сильными. В воскресенье с отходом циклона на Карское море осадков станет меньше. Ночью температура будет колебаться в районе -2С...+3С, днем — 2...7С. Только на юге в первый выходной ненадолго потеплеет до 12С. Об этом сообщает Коми ЦГМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU