2019-10-04T09:12:14+03:00
Общество

Жителей Коми на выходных ждут долгие дожди

Без зонтика из дома выходить не стоит
Дарья ЮДИНА
Поделиться:
Жителей Коми ждут продолжительные дождиЖителей Коми ждут продолжительные дождиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Начало октября в Коми было теплым и дождливым. На этих выходных из-за влияния циклона погода не будет сильно отличаться.

Уже сегодня жители республики попадут под долгие дожди, которые в субботу распространятся на всю территорию региона. Местами в западных районах они будут очень сильными. В воскресенье с отходом циклона на Карское море осадков станет меньше. Ночью температура будет колебаться в районе -2С...+3С, днем — 2...7С. Только на юге в первый выходной ненадолго потеплеет до 12С. Об этом сообщает Коми ЦГМС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тепло и мокро. Прогноз погоды в Коми на октябрь

Октябрь будет теплее, но зато намного дождливее «среднестатистических» показателей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Коми появится станция предупреждения о ракетном нападении
В Воркуте отменили занятия в школах из-за плохой погоды
В Жешарте пятилетний малыш прыгнул с зонтом из окна третьего этажа
В Усть-Вымском районе ищут очевидцев смертельной аварии
В Ухте пропал вахтовик из Перми с яркими браслетами на руке
Воркутинцы хотят летать в Санкт-Петербург по разумным ценам
Жительница Сыктывкара погибла в Санкт-Петербурге
Тепло и мокро. Прогноз погоды в Коми на октябрь
Верховный суд Коми сегодня примет решение по делу Василия Гончаренко
В Ижме пропал 59-летний мужчина
Виновника страшного ДТП в местечке Кочпон-Чит этапировали в СИЗО
Старейшая библиотека Коми будет работать по новому адресу
Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке
В Сыктывкаре жертвами ДТП стали пожилая женщина и 6-летний ребенок
Сыктывкарец отправится за решетку за царапины на машинах