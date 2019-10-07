В Княжпогостском районе Коми столкнулись маршрутка и иномарка: трое пострадали, один погиб
Вечером 6 октября на 250-м километре трассы Сыктывкар - Ухта в Княжпогостском районе столкнулись маршрутка и Renault. Водитель легковушки погиб, сообщает ГИБДД МВД по Коми.
По предварительным данным, водитель на автомобиле Renault Duster выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz. В результате происшествия погиб водитель кроссовера. Три человека пострадали. Обстоятельства ДТП выясняются.
Кстати, за первые шесть месяцев 2019 года на дорогах Коми зарегистрировали 404 дорожно-транспортных происшествия, в которых 30 человек погибли, 576 получили ранения. С участием несовершеннолетних произошло 58 ДТП, в результате которых два ребенка погибли и 66 получили ранения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сысольском районе столкнулись три авто: погиб мужчина
В аварии участвовали две легковушки и фургон (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU