В Княжпогостском районе Коми столкнулись маршрутка и иномарка: трое пострадали, один погиб

СЕГОДНЯ 08:00 2019-10-07T08:04:39+03:00

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Вечером 6 октября на 250-м километре трассы Сыктывкар - Ухта в Княжпогостском районе столкнулись маршрутка и Renault. Водитель легковушки погиб, сообщает ГИБДД МВД по Коми.

По предварительным данным, водитель на автомобиле Renault Duster выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz. В результате происшествия погиб водитель кроссовера. Три человека пострадали. Обстоятельства ДТП выясняются.

Кстати, за первые шесть месяцев 2019 года на дорогах Коми зарегистрировали 404 дорожно-транспортных происшествия, в которых 30 человек погибли, 576 получили ранения. С участием несовершеннолетних произошло 58 ДТП, в результате которых два ребенка погибли и 66 получили ранения.

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ИСТОЧНИК KP.RU