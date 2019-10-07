Погода в Коми: понижение температуры и мокрый снег

СЕГОДНЯ 08:47 2019-10-07T08:47:01+03:00

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На этой неделе на Коми повлияет очередной циклон. Погода будет облачной. В понедельник на юго-западе ожидаются небольшие дожди с мокрым снегом. А на крайнем северо-востоке к концу недели выпадет снег.

Ночью температура будет находиться в пределах 3...+3С. Дневная температура в течение недели понизится: в понедельник-вторник 5...8С, ближе к выходным — не выше 3С. В Заполярье столбик термометра в начале недели будет находиться на отметке в 3С, а к концу — в 0С. Об этом сообщает Коми ЦГМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU