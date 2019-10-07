Жители Усинска выкидывали строительный мусор с пятого этажа прямо во двор

СЕГОДНЯ 13:35 2019-10-07T13:35:11+03:00

В Усинске жильцы одного из домов выкидывали мусор с пятого этажа. Источник: https://vk.com/overhearusinsk

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Усинцев возмутил поступок жильцов одного из домов на улице Строителей, которые выкидывали строительный мусор с пятого этажа прямо во двор. Сообщение об этом появилось в одной из групп «ВКонтакте».

Запись сопровождалась возмущенной подписью.

- Ведь тут и родители детей в сад ведут, люди с животными прогуливаются. Неужели совесть у людей атрофировалась? - спросила автор поста.

Сообщение о появившейся во дворе дома свалке увидел руководитель управления ЖКХ усинской администрации Евгени Бейков. Он решил разобраться с проблемой лично. После прочтения поста он отправился к горожанам, выкидывающим мусор на головы соседей.

- На полное устранение замечаний дал времени до обеда вторника. С ответственным мы друг друга услышали. Думаю, обойдёмся без актов и штрафов, - написал Евгени Бейков на своей странице «ВКонтакте».

Часть мусора убрали. Источник фото: https://vk.com/beykovevg

Сейчас во дворе часть мусора убрали.

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ИСТОЧНИК KP.RU