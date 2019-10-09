2019-10-09T09:57:46+03:00
Общество

В Сыктывкаре покажут второй фильм из программы «Кино в пути»

«Освобождение: инструкция по применению» посвящен жизни в психоневрологическом интернате
Дарья ЮДИНА
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Кадр из фильма "Освобождение: инструкция по применению"Кадр из фильма "Освобождение: инструкция по применению"
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Сегодня в сыктывкарском «Револьт-центре» пройдет показ картины режиссера Александра Кузнецова «Освобождение: инструкция по применению». Это второй фильм из программы кочующего фестиваля «Кино в пути», освещающего проблемы защиты прав человека.

«Освобождение: инструкция по применению» - это фильм-наблюдение за жизнью в психоневрологических учреждениях сибирской провинции. Люди, которые там находятся, никому не нужны: у них нет ни семьи, ни работы, ни свободы. Подопечные интернатов не имеют никаких гражданских прав. Сыктывкарцы с помощью фильма станут свидетелями борьбы за эти самые права.

Сразу после кинопоказа пройдет дискуссия на тему «Нужны ли психиатрические учреждения в России?». Ее участниками станут гости «Револьт-центра», сотрудники местного ПНИ, родные его подопечных, а также известный правозащитник Игорь Сажин.

До конца года в Сыктывкаре будет показано еще два фильма: 23 ноября — «Новая», 30 ноября — «5 минут свободы». На показ картины «Новая» приедет её режиссер Аскольд Куров, который пообщается со зрителями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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