Новый детский сад Эжве должны построить до начала октября следующего года

СЕГОДНЯ 17:40 2019-10-09T17:40:38+03:00

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Новый детский сад в Эжве должны построить до начала октября 2020 года. Подрядчика выбрали на повторном аукционе: за проект будет отвечать компания ООО «Альфа-Строй» из Кирова.

Всего на конкурс отправили заявки три компании. Заявки ООО «Промышленно-бытовое строительство» и ООО «Вятка строй сервис» отклонили из-за того, что предприятия не предоставили документы, подтверждающие опыт реализации аналогичных проектов, что является обязательным требованием по закону.

Стоимость контракта на строительство детского сада в Эжве составляет 217 миллионов 188 тысяч рублей. Деньги будут поступать частями: в 2019 году будет направлено 74,7 миллиона рублей, а в 2020 142.4 миллиона рублей.

Согласно техзаданию, детский сад на 270 мест (12 групп) представляет из себя трехэтажное здание с техническим подпольем. В проекте предусмотрены физкультурно-спортивная зона, небольшой бассейн, игровая зона, зона отдыха и прогулок для детей, а также хозяйственная зона с площадкой для мусорных контейнеров. Кроме того, в новом детском саду обеспечат необходимые условия для приема маломобильных групп населения.

Работы по благоустройству включают в себя озеленение территории. Также в проекте предусмотрены подъездные дороги, тротуары, площадки перед входом, пешеходные дорожки, открытая стоянка, наружное освещение.

Строительство дошкольной организации должно завершиться не позднее 30 сентября 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU