Жители деревни в Усть-Вымском районе простят организовать дополнительные автобусные рейсы из-за волков

СЕГОДНЯ 12:02 2019-10-10T12:02:22+03:00

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На портале «Активный регион» появилось обращение жителя деревни Арабач Усть-Вымского района. Мужчина просит организовать дополнительные автобусные рейсы по вечерам в их деревне из-за волков. Лесные звери стали выходить к людям.

Автор обращения хочет, чтобы автобусы в их деревню ходили по вечерам в будние дни.

Жители деревни просят организовать заезд автобусного маршрута № 162, который будет отправляться из села Айкино в 19 часов 30 минут в Арабач не только по выходным, но и по будням. В настоящее время в будние дни в деревню заезжают автобусные рейсы, выходящие из села Айкино в 12 часов и 17 часов 30 минут. Жителям Арабача, которые работают в райцентре, приходится добираться от остановки до деревни пешком через лес, а это около 500 метров. И уличное освещение на дороге отсутствует, — говорится в обращении.

На обращение ответило региональное Министерство инвестиций, промышленности и транспорта. Ведомство сослалось на информацию администрации Усть-Вымского района и сообщило, что вопрос о введении дополнительных вечерних рейсов с заездом в деревню в Арабач сейчас решается с местным перевозчиком.

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ИСТОЧНИК KP.RU