К концу недели в Коми похолодает

СЕГОДНЯ 09:07 2019-10-14T09:07:00+03:00

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На этой неделе Коми будет находиться под влиянием холодной части обширного циклона с центром над Западной Сибирью. Прогнозируются осадки: в первой половине недели дождь, во второй — снег. В республике постепенно будет холодать. До 15 октября ночью столбик термометра будут оставаться выше 0С, а днем повышаться до 3...8С. После преобладающая ночная температура ожидается в пределах -4...+1С, дневная — -1...+4С. Колебания температуры а около отметки в 0С ухудшат состояние дорог, так что автомобилистам придется быть более осторожными на дорогах. Ожидается, что к концу рабочей недели среднесуточная температура упадет до минусовых значений. Снег перестанет таять. Об этом сообщает Коми ЦГМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU