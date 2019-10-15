2019-10-15T13:47:56+03:00
Общество

В Печоре пропал лысый мужчина

Романа Степанова ищут с 2 октября
Дарья ЮДИНА
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Романа Степанова последний раз видели 2 октябряРомана Степанова последний раз видели 2 октября
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В печорском поселке Сыня пропал 38-летний мужчина. Последний раз Романа Степанова видели 2 октября.

Приметы: рост — 175 сантиметров, спортивного телосложения, лысый, серо-зеленые глаза. Был одет в черную куртку-спецовку, черные штаны, черные резиновые бродни.

Если вам что-то известно о местонахождении Романа Степанова, просьба сообщить по телефону 8(800) 700-54-52 или по номеру 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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