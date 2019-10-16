Пожилой ухтинец пришел в суд с клинком, спрятанным в трости

СЕГОДНЯ 09:34 2019-10-16T09:37:08+03:00

В Ухте пенсионер хотел пронести с собой трость с клинком. Фото пресс-службы УФССП России по Республике коми

Изменить размер текста: A A

В Ухте пристав на входе в суд остановил пенсионера, у которого в трости был спрятан клинок. Пожилой мужчина хотел подать иск на Пенсионный фонд. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Коми.

В Ярегский участок мировых судей пришел 59-летний ухтинец. У него были претензии к Пенсионному фонду: мужчина намеревался подать исковое заявление, чтобы с местного управления ведомства взыскали компенсацию стоимости проезда до места отдыха и обратно.

На входе судебный пристав спросил пришедшего мужчину, есть ли у него с собой опасные предметы.

- Предметов, запрещенных к проносу в здание суда, при себе не имею, - ответил пенсионер. Однако, когда пристав направил металлоискатель на трость, прибор подал сигнал. Оказалось, что внутри трости находился 30-сантиметровый клинок. Владелец трости с секретом пояснил, что носит её с собой как средство самообороны, но оружием не считает.

В суд пожилого ухтинца не пустили. В отношении него составили протокол об административном правонарушении. Судья признал его виновным и оштрафовал на 500 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми судебные приставы за день взыскали больше 550 тысяч рублей за долги по ЖКХ

Рейды по сбору долгов будут ежемесячными (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU