2019-10-16T09:37:08+03:00
Общество

Пожилой ухтинец пришел в суд с клинком, спрятанным в трости

Мужчина хотел подать иск на Пенсионный фонд
Дарья ЮДИНА
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В Ухте пенсионер хотел пронести с собой трость с клинком. Фото пресс-службы УФССП России по Республике комиВ Ухте пенсионер хотел пронести с собой трость с клинком. Фото пресс-службы УФССП России по Республике коми
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В Ухте пристав на входе в суд остановил пенсионера, у которого в трости был спрятан клинок. Пожилой мужчина хотел подать иск на Пенсионный фонд. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Коми.

В Ярегский участок мировых судей пришел 59-летний ухтинец. У него были претензии к Пенсионному фонду: мужчина намеревался подать исковое заявление, чтобы с местного управления ведомства взыскали компенсацию стоимости проезда до места отдыха и обратно.

На входе судебный пристав спросил пришедшего мужчину, есть ли у него с собой опасные предметы.

- Предметов, запрещенных к проносу в здание суда, при себе не имею, - ответил пенсионер. Однако, когда пристав направил металлоискатель на трость, прибор подал сигнал. Оказалось, что внутри трости находился 30-сантиметровый клинок. Владелец трости с секретом пояснил, что носит её с собой как средство самообороны, но оружием не считает.

В суд пожилого ухтинца не пустили. В отношении него составили протокол об административном правонарушении. Судья признал его виновным и оштрафовал на 500 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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