Главный детский онколог Ленинградской области проведет в Сыктывкаре бесплатный прием
Завтра сыктывкарские родители смогут отправить своих детей на бесплатный прием онколога. В столице Коми в больнице на улице Пушкина, 116/6 принимать и осматривать ребят будет главный детский онколог Ленинградской области Светлана Сафонова и её коллега, а также челюстно-лицевой хирург Максим Батманов. С ними родители смогут посоветоваться по поводу подозрительных родинок, гемангиом и других настораживающих симптомов у ребенка. Идти бесплатный прием будет с 10 до 13 часов. Нужно предварительно записаться по телефону 8(8212)72-12-80.
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ИСТОЧНИК KP.RU