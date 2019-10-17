Главный детский онколог Ленинградской области проведет в Сыктывкаре бесплатный прием

СЕГОДНЯ 11:05 2019-10-17T11:05:16+03:00

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Завтра сыктывкарские родители смогут отправить своих детей на бесплатный прием онколога. В столице Коми в больнице на улице Пушкина, 116/6 принимать и осматривать ребят будет главный детский онколог Ленинградской области Светлана Сафонова и её коллега, а также челюстно-лицевой хирург Максим Батманов. С ними родители смогут посоветоваться по поводу подозрительных родинок, гемангиом и других настораживающих симптомов у ребенка. Идти бесплатный прием будет с 10 до 13 часов. Нужно предварительно записаться по телефону 8(8212)72-12-80.

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ИСТОЧНИК KP.RU