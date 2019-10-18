2019-10-18T11:49:51+03:00
Общество

В центре Ухты застрелили медведя: видео

Косолапый бегал по улицам Сенюкова, Дружбы, выбежал на Володарского и Юбилейную
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Поздним вечером 17 октября в центре Ухты полицейские застрелили медвежонка, который бегал по центральным улицам, сообщает информационная программа «День».

- Вчера вечером медведь наделал много шума в Ухте. Не каждый день по центру косолапые бегают. В итоге хищника пришлось пристрелить на проезде Дружбы. Кстати, бегал один медведь. Не два, не три, не батальон медведей, а один, - уточняет городская информационная служба.

Косолапый бегал по улицам Сенюкова, Дружбы, выбежал на Володарского и Юбилейную. Так как медведь представлял гипотетическую опасность для жизни и здоровья ухтинцев, то стражи правопорядка приняли решение применить табельное оружие и убили хищника.

Между тем, обитатели соцсетей уже успели осудить действия стражей правопорядка. По их мнению, мишку должны были усыпить и вывезти далеко в лес. Однако другие ухтинцы считают иначе: «К сожалению, подсев на легкодобываемую регулярную еду из мусорок, лесные звери почти никогда не возвращаются в лес», - написал Евгений М.

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Об этом рассказали на совещании, посвященном выходу диких животных к людям (подробности).

Видео Кирилла Михайлова/информационная программа "День".

ИСТОЧНИК KP.RU

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