В центре Ухты застрелили медведя: видео

СЕГОДНЯ 10:29 2019-10-18T11:49:51+03:00

Косолапый бегал по улицам Сенюкова, Дружбы, выбежал на Володарского и Юбилейную

Изменить размер текста: A A

Поздним вечером 17 октября в центре Ухты полицейские застрелили медвежонка, который бегал по центральным улицам, сообщает информационная программа «День».

- Вчера вечером медведь наделал много шума в Ухте. Не каждый день по центру косолапые бегают. В итоге хищника пришлось пристрелить на проезде Дружбы. Кстати, бегал один медведь. Не два, не три, не батальон медведей, а один, - уточняет городская информационная служба.

Косолапый бегал по улицам Сенюкова, Дружбы, выбежал на Володарского и Юбилейную. Так как медведь представлял гипотетическую опасность для жизни и здоровья ухтинцев, то стражи правопорядка приняли решение применить табельное оружие и убили хищника.

Между тем, обитатели соцсетей уже успели осудить действия стражей правопорядка. По их мнению, мишку должны были усыпить и вывезти далеко в лес. Однако другие ухтинцы считают иначе: «К сожалению, подсев на легкодобываемую регулярную еду из мусорок, лесные звери почти никогда не возвращаются в лес», - написал Евгений М.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Удорском районе застрелили трех медведей и двух волков

Об этом рассказали на совещании, посвященном выходу диких животных к людям (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/738573" frameborder="0"></iframe> Видео Кирилла Михайлова/информационная программа "День".

ИСТОЧНИК KP.RU