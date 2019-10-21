В Коми будет сыро и ветрено

21 Окт. 09:05 2019-10-21T09:05:09+03:00

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Жителям Коми на этой неделе придется постоянно с собой носить зонтики. Из-за циклонов с запада погода будет сырой и ветреной. Ожидается много осадков: на севере — дождь со снегом, на юге дождь. Порывы ветра будут достигать 15-18 м/с.

Температура прогнозируется выше нормы, но по территории она будет заметно отличаться. В северных районах по ночам прогнозируется в пределах -3...+2С, днем — до +4С. В южных районах -1...+4С и до 8С соответственно. На крайнем северо-востоке, от Инты до Воркуты неделя прогнозируется с зимними чертами. Ожидаются снегопады, усиление ветра порывами до 20-22 м/с,метель. В ночные часы температура воздуха будет понижаться до -8...-15С, днем повышаться в основном до -2...-7С. Об этом сообщает Коми ЦГМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU