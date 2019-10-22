Чем на самом деле занимаются сыктывкарские депутаты? Горожанам раскроют тайны на специальной встрече
Жителям Сыктывкара расскажут, чем занимаются народные избранники на своем посту. Это пройдет на специальной встрече, которую организуют городские общественники — акселератор городских проектов.
Председатель Совета Сыктывкара Анна Дю расскажет всем, кто придет на встречу, чем занимаются сыктывкарские депутаты, какие у них полномочия, как они должны отчитываться перед народом, а также как взаимодействует с населением.
- Главная цель встречи - увеличение влияния сыктывкарцев на деятельность местного самоуправления, - говорят городские активисты.
Встреча состоится 24 октября, в 18:00 в городской мэрии (Бабушкина, 22), в 317 кабинете. На мероприятие приглашаются все желающие. Количество мест ограничено, необходимо зарегистрироваться ВК или по телефону +7(908)3281348 (Юлия Посевкина). В здании пропускной режим, поэтому нужно взять паспорт.
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ИСТОЧНИК KP.RU