Чем на самом деле занимаются сыктывкарские депутаты? Горожанам раскроют тайны на специальной встрече

СЕГОДНЯ 16:25 2019-10-22T16:29:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителям Сыктывкара расскажут, чем занимаются народные избранники на своем посту. Это пройдет на специальной встрече, которую организуют городские общественники — акселератор городских проектов.

Председатель Совета Сыктывкара Анна Дю расскажет всем, кто придет на встречу, чем занимаются сыктывкарские депутаты, какие у них полномочия, как они должны отчитываться перед народом, а также как взаимодействует с населением.

- Главная цель встречи - увеличение влияния сыктывкарцев на деятельность местного самоуправления, - говорят городские активисты.

Встреча состоится 24 октября, в 18:00 в городской мэрии (Бабушкина, 22), в 317 кабинете. На мероприятие приглашаются все желающие. Количество мест ограничено, необходимо зарегистрироваться ВК или по телефону +7(908)3281348 (Юлия Посевкина). В здании пропускной режим, поэтому нужно взять паспорт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выборы мэра Сыктывкара назначили на 6 декабря

Депутаты городского совета уже приняли постановление об этом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU