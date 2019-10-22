2019-10-22T16:29:46+03:00
Общество

Чем на самом деле занимаются сыктывкарские депутаты? Горожанам раскроют тайны на специальной встрече

Мероприятие организует акселератор городских проектов
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Жителям Сыктывкара расскажут, чем занимаются народные избранники на своем посту. Это пройдет на специальной встрече, которую организуют городские общественники — акселератор городских проектов.

Председатель Совета Сыктывкара Анна Дю расскажет всем, кто придет на встречу, чем занимаются сыктывкарские депутаты, какие у них полномочия, как они должны отчитываться перед народом, а также как взаимодействует с населением.

- Главная цель встречи - увеличение влияния сыктывкарцев на деятельность местного самоуправления, - говорят городские активисты.

Встреча состоится 24 октября, в 18:00 в городской мэрии (Бабушкина, 22), в 317 кабинете. На мероприятие приглашаются все желающие. Количество мест ограничено, необходимо зарегистрироваться ВК или по телефону +7(908)3281348 (Юлия Посевкина). В здании пропускной режим, поэтому нужно взять паспорт.

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Депутаты городского совета уже приняли постановление об этом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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