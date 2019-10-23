Глава Контрольно-счётной палаты Коми покидает свой пост
Председатель Контрольно-счётной палаты Коми Елена Филимонова покидает свой пост. 21 октября она написала заявление об увольнении, о чем говорится в проекте постановления.
24 октября депутаты Госсовета на пленарном заседании должны принять её отставку. Елена Филимонова возглавляет региональную КСП ровно четыре года - её назначили председателем ведомства в октябре 2015 года.
Как дополнил позже Комиинформ, Елена Филимонова переходит в аппарат уполномоченного президента в северо-западном федеральном округе и будет работать в качестве федерального инспектора по Коми.
Кстати, председатель Контрольно-счетной палаты Коми назначается на должность и освобождается от должности региональным Госсоветом.
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ИСТОЧНИК KP.RU