2019-10-24T13:27:53+03:00
Общество

В Коми приняли закон о введении муниципальных округов

Сегодня в Государственном совете приняли это решение
Дарья ЮДИНА
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Фото Госсовет КомиФото Госсовет Коми
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Сегодня депутаты Госсовета Коми собрались для принятия новых законов. Первым в повестке подняли вопрос о введении новых территориальных образований - муниципальных округов.

Этому вопросу посвятили сразу несколько проектов, которые создали для приведения регионального законодательства в соответствие с муниципальным. В частности, один из законопроектов предполагал внесение изменений в Конституцию. Все законопроекты были приняты. Теперь в республике появится муниципальные округа.

Напомним, что недавно появилась информация о том, что все городские округа в Коми, кроме сыктывкарского, потеряют свой статус. Ухта, Усинск, Вуктыл, Печора, Инта могут стать муниципальными округами. Муниципальные округа от городских отличаются по критерию плотности населения. В пяти округах плотность населения меньше, чем средняя плотность в городском округе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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