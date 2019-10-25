Сыктывкарская школа, в которой ученика отстранили от занятий, не будет платить штраф в 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:57 2019-10-25T14:57:19+03:00

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Сыктывкарский городской суд отменил решение о наложении штрафа в сто тысяч рублей на школу № 12 имени Олега Кошевого за отстранение ученика от занятий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что 5 июня в школе № 12 по расписанию проводились консультации по подготовке к общему государственному экзамену по математике. Один из девятиклассников опоздал. Учитель, узнав причину опоздания, отстранила его от занятия.

Родители опоздавшего девятиклассника пошли в суд. Мировой судья Куратовского участка посчитал, что отстранение ученика от занятий за опоздание подпадает под статью о нарушении права на получение образования, и наложил штраф на школу в сто тысяч рублей. Учебное учреждение с таким решением не согласилось и подало жалобу в Сыктывкарский городской суд. Суд второй инстанции, рассмотрев дело, не нашел подтверждения тому, что было совершено административное правонарушение. В итоге, постановление мирового судьи отменили. Школа теперь не должна платить штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU