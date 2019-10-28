2019-10-28T14:15:20+03:00
Общество

Жителям каких населенных пунктов Коми аннулируют счета за невывезенный мусор

Некоторым не придут счета и в октябре
Дарья ЮДИНА
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Жители некоторых населенных пунктов Коми не будут платить за вывоз мусора в октябреЖители некоторых населенных пунктов Коми не будут платить за вывоз мусора в октябреФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Жители нескольких населенных пунктов Коми не будут платить за вывоз мусора в октябре из-за неоказания услуги. В перечень попали села и деревни из Троицко-Печорского, Усть-Куломского, Корткеросского и многих других районов и городских округов. Об этом сообщил регоператор "Ухтажилфонд".

Список населенных пунктов, жители которых не будут платить за вывоз мусора в октябре

Список населенных пунктов, жители которых не будут платить за вывоз мусора в октябре

Также жителям некоторых населенных пунктов республики аннулируют счета за невывезенный мусор. Так, людям, которые живут в деревне Аким, Порожск, Часадор и Березник, аннулируют счета в период с ноября прошлого года по сентябрь этого года.

Перечень населенных пунктов, жителям которых аннулируют счета за невывезенный мусор

Перечень населенных пунктов, жителям которых аннулируют счета за невывезенный мусор

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ИСТОЧНИК KP.RU

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