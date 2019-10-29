2019-10-29T10:09:17+03:00
Общество

В Ухте арестовали вологжанина, который прятал наркотики в лесу

Его дело сейчас расследуется
Дарья ЮДИНА
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Суд избрал меру пресечения для арестованного в Ухте вологжанинаСуд избрал меру пресечения для арестованного в Ухте вологжанинаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ухтинский городской суд избрал меру пресечения для 32-летнего жителя Вологды. Мужчина обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Его арестовали на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба ухтинского городского суда.

Ухтинские полицейские поймали вологжанина, который, как считают правоохранительные органы, пытался заниматься сбытом наркотиком. Подозреваемого задержали возле одного из домов с тайником-закладкой. С собой у мужчины была партия синтетического наркотика, расфасованного по пакетикам. Также полицейские установили, что обвиняемый сделал тайники-закладки с наркотиками в лесу.

С учетом обстоятельств и тяжести преступления, суд избрал для вологжанина строгую меру пресечения арест на два месяца. Сейчас ухтинские следователи собирают улики по его делу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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